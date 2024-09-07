A Milli Futbol Takımı'nda Abdülkerim Bardakcı'nın doğum günü kutlandı

A Milli Futbol Takımı'nın Cardiff'te kamp yaptığı otelde milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın doğum günü kutlandı.

Milliler, Cardiff'ten ayrılmadan önce kamp yapılan otelde 30 yaşına giren Abdülkerim Bardakcı için doğum günü pastası kesti. Pastasını Kerem Aktürkoğlu'nun elinden alan Abdülkerim, daha sonra takım arkadaşlarının ve teknik heyetin tebriklerini kabul etti. - İSTANBUL