A Milli Futbol Takımı'na ABD hazırlık maçında büyük destek

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynadığı hazırlık maçı için uzak mesafelerden gelen binlerce taraftar, ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Yağışlı havaya rağmen tribünlerde yer alan Türk futbol severler çok renkli görüntüler oluşturdular. Türkiye'de gönül verdikleri renkleri aldırmaksızın Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlusu, Giresunsporlusu birlik olup milli takımı desteklediler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor