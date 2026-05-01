A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçı yapacak
2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçı oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahne alacak millilerin 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya, 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile karşı karşıya geleceği belirtildi.
Müsabakaların oynanacağı statlar ile başlangıç saatlerinin daha sonra belli olacağı aktarıldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan