A Milli Futbol Takımı Kurban Bayramı'nı Kutladı
A Milli Futbol Takımı futbolcuları ve teknik heyeti, ABD'de düzenlenen kamp sırasında Kurban Bayramı'nı kutladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın da bayram mesajı verdiği duyuruda, federasyon tarafından sosyal medyada video paylaşıldı.
A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular ve teknik heyet, Kurban Bayramı'nı kutladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medya hesabından videolu yapılan paylaşımda, ABD'de kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'ndaki futbolcuların ve teknik ekibin bayram mesajları yayımlandı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkçe olarak 'Mutlu bayramlar' ifadesini kullanırken, futbolcular ve teknik ekipteki antrenörler de tek tek İslam aleminin bayramını kutladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor