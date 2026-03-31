2026 FIFA Dünya Kupası play-off final: Kosova: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)

2026 FIFA Dünya Kupası play-off final: Kosova: 0 Türkiye: 0 (İlk yarı)
2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Takım, Kosova ile karşılaştı. İlk yarı golsüz tamamlanırken, takımların denemeleri hayal kırıklığı yarattı.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Hakan Çalhanoğlu ceza yayı içinde yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak sola açıldı. Topu önünde bulan Kenan Yıldız'ın dar açıdan vuruşunda savunmadan sekerek havalanan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

24. dakikada sol kanatta Muslija'nın savunma arkasına pasında Asllani'nin son çizgiden içeriye çevirdiği top kaleci Uğurcan'da kaldı.

27. dakikada Arda'dan aldığı pasla topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

29. dakikada Asllani'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Uğurcan'ın da müdahalesiyle top üst direkten döndü. Kale önüne düşen topu takip eden Vedat Muriqi'nin dengesiz vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Stat: Fadil Vokrri

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring

Kosova: Arijanet Muric, Lumbardh Dellova, Kreshnik Hajrizi, Albian Hajdari, Mergim Vojvoda, Dion Gallapeni, Veldin Hodza, Rexhbecaj, Florent Muslija, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi

Yedekler: Visar Bekaj, Amir Saipi, Florent Hadergjonaj, Fidan Aliti, Krasniqi, Rrahmani, Milot Rashica, Valon Berisha, Emerllahu, Edon Zhegrova, Ermal Krasniqi, Zabergja

Teknik Direktör: Franco Foda

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Eren Elmalı, Samet Akaydin, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Atakan Karazor, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Sarı kartlar: Hajdari (Kosova), Kerem Aktürkoğlu (Türkiye) - PRİŞTİNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
