A Milli Futbol Takımı İzlanda maçı için İzmir'e geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcular kendilerini yalnız bırakmayan futbolseverleri selamladı. Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da kafilede yer aldı. Türkiye ile İzlanda arasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Kırmızı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz'ın da bulunduğu A Milli Takım kafilesinde şu futbolcular yer aldı: "Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Özdemir, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, gı Salih Özcan, Arda Güler, Can Uzun, Eren Dinkci, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir."

Haber: Mustafa KÖPRÜLÜ - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,