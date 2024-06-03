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A Milli Futbol Takımı, İtalya ile Özel Maçta Buluşacak

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda İtalya ile özel bir maç oynayacak. Milliler, turnuva öncesi son hazırlıklarını yapmak için İtalya ve Polonya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta yarın deplasmanda İtalya ile oynayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları kapsamında özel maçta İtalya karşısına çıkacak. Milliler, yarın TSİ 22.00'de Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

A Milliler, İtalya maçının ertesi akşamı Bologna'dan, Polonya ile oynayacağı özel maç için Poznan'a hareket edecek. Burada 4 günlük bir kamp gerçekleştirecek olan ay-yıldızlılar, 9 Haziran'da ise müsabakanın yapılacağı başkent Varşova'ya geçecek.

16. randevu

Türkiye ile İtalya bugüne kadar 9'u resmi, 6'sı da özel olmak üzere toplam 15 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda İtalyanlar 11 kez kazanırken, 4 maç da berabere sona erdi. İki takım son olarak 29 Mart 2022 tarihinde mücadele etmiş ve Konya'da oynanan özel karşılaşmayı İtalya 3-2 kazanmıştı.

İki ülke ayrıca 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ortak düzenleyecek.

Millilerin 625. müsabakası

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşılamasıyla tarihindeki 625. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 341'i resmi, 283'ü özel olmak üzere toplamda 624 karşılaşmada 1'i hükmen 242 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 235 mağlubiyet ve 147 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 852 gol kaydederken, kalesinde ise 895 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 7. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 3'ü resmi, 3 özel olmak üzere 6 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sebastian Gishamer düdük çalacak

İtalya - Türkiye karşılaşmasını Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Gishamer yönetecek. Gishamer'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Santino Schreiner yapacak. Maçın 4. hakemi ise Antonio Rapuano olacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 35 futbolcu yer almıştı. Millilerde Çağlar Söyüncü ile Enes Ünal sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarılırken, Bertuğ Yıldırım da Ümit Milli Takım'a geçti. Ümit Milliler'in İskoçya maçı kadrosuna alınan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan ise İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından A Milli Takım'ın kampına yeniden katılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın, Avrupa Futbol Şampiyonası aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille) - BOLOGNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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