A Milli Futbol Takımı Gürcistan'ı İlk Yarıda 3-0 Geçti
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'a karşı ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Golleri Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Yunus Akgün kaydetti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Ovidiu Artene (Romanya)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu
Gürcistan : Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratshkelia, Davitashvili, Mikautadze
Goller: Dk. 14 Kenan Yıldız, Dk. 22 Merih Demiral, Dk. 35 Yunus Akgün (Türkiye)
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
2. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı, topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Altıpasta Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
14. dakikada Türkiye Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan Yıldız, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.
22. dakikada Türkiye, Merih Demiral'la farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
33. dakikada Arda Güler'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın sert şutunda kaleci Mamardashvili topu kornere çeldi.
35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün'un golüyle skoru 3-0'a getirdi. Kenan Yıldız'ın yerden pasında İsmail Yüksek ceza sahası içinde gelişine vurdu. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.