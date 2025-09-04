A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-2 Yenerek İyi Bir Başlangıç Yaptı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle öne geçen Türkiye, maçta 10 kişi kalmasına rağmen galibiyeti koruyarak önemli bir üç puan elde etti.
Stat: Boris Paichadze Ulusal
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)
Gürcistan : Mamardashvili, Kakabadze (Dk. 85 Gocholeishvili), Kashia, Goglichidze, Lochosvili (Dk. 69 Azarov), Tsitaishvili (Dk. 46 Gagnidze), Kochorashvili, Mekvabishvili (Dk. 81 Guliashvili), Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek (Dk. 46 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün (Dk. 66 Oğuz Aydın), Arda Güler (Dk. 86 İrfan Can Kahveci), Kenan Yıldız (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz)
Goller: Dk. 3 Mert Müldür, Dk. 41 ve 52 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Dk. 63 Davitashvili, Dk. 90+8 Kvaratskhelia ( Gürcistan )
Kırmızı kart: Dk. 71 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 21 İsmail Yüksek, Dk. 74 Kenan Yıldız, Dk. 90+10 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 39 Lochosvili, Dk. 40 Kakabadze, Dk. 73 Kochorashvili, Dk. 90 Mikautadze ( Gürcistan )
52. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ara pasında Yunus Akgün ceza alanında topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu, Yunus'un penaltı noktasına yerden bıraktığı meşin yuvarlağı bekletmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-3.
63. dakikada Gürcistan golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mekvabishvili'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu filelere yollayan Davitashvili'nin golüyle skor 3-1'e geldi.
71. dakikada milli takım 10 kişi kaldı. Barış Alper Yılmaz, Kochorashvili'ye müdahalesi sonrasında VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.
90+8. dakikada Gürcistan farkı bire indirdi. Kvaratskhelia'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta top köşeden ağlara gitti: 2-3.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve milli takım karşılaşmayı 3-2 kazandı.