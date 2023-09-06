A Milli Futbol Takımı Ermenistan maçı için Eskişehir'e gitti

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maç için Eskişehir'e hareket etti. Maç öncesi basın toplantısı düzenlenecek ve resmi idman gerçekleştirilecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, cuma günü oynayacağı Ermenistan maçı için Eskişehir'e gitti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri beşinci maçında 8 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Ermenistan ile mücadele edecek. Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanacak bu müsabaka için ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Eskişehir'e hareket etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir futbolcu, 7 Eylül Perşembe günü saat 19.15'te Eskişehir Yeni Stadyum'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-beyazlılar, maç öncesindeki resmi idmanını toplantının ardından 20.00'de bu tesiste gerçekleştirecek.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Orta saha - Forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais), Halil Dervişoğlu (Galatasaray) - İSTANBUL