A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri için kampa girdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da kampa girdi.

Ay-Yıldızlılar, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başlarken, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu öğle yemeğinde A Milli Takım ile bir araya geldi. - İSTANBUL