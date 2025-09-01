A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri için kampa girdi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da kampa girdi. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, takım ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Ay-Yıldızlılar, TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başlarken, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu öğle yemeğinde A Milli Takım ile bir araya geldi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor