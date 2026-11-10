A Milli Futbol Takımı, Belçika maçı öncesi Riva'da taktik çalıştı

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile 12 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık tutulan antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir süre 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, basına kapalı bölümde ise taktik antrenman gerçekleştirdi.

Tedavisi süren Aral Şimşir bireysel programı çerçevesinde çalışırken, antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Öte yandan taktik ve duran top çalışmaları için analiz toplantısındaki direktiflerin futbolculara anlık olarak aktarılması amacıyla sahaya LED ekran kuruldu.

Milliler, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Belçika maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA