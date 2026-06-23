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A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki son antrenmanını yaptı

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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda 26 Haziran'da ABD ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Arizona'da teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da antrenmanı takip etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Arizona Ground Athletics'de, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Isınmayla başlayan antrenman, pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktik çalışmalarının üzerinde duruldu. Hafif sakatlığı olan Yunus Akgün, günü salonda yaptığı çalışmayla tamamladı. Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Yarın akşam saatlerinde Los Angeles'a gidecek milliler, hazırlıklarına burada devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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