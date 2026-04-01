Türk sporunda A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na gitme sevinci

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Dünün Çocukları, Bugünün Kahramanları... A Milli Takımımız, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda, DUYUN SESİMİZİ, İŞTE BU #BizimÇocuklar'ın AYAK SESLERİ." ifadesine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün paylaşımında ise "Dünya Kupası'ndayız" denildi.

Fenerbahçe Kulübünden yayımlanan mesajda ise "Biricik memleketimiz, bizim çocuklarımız… Ay-yıldızımızla Dünya Kupası'ndayız! Bu gurur hepimizin. Bir başkadır bizim memleketimiz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü de "2026 FIFA Dünya Kupası'ndayız! Tebrikler Bizim Çocuklar, sizinle gurur duyuyoruz!" paylaşımını yaptı.

Trabzonspor Kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye sizinle gurur duyuyor! 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı'mızı gönülden kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği, Göztepe, ikas Eyüpspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor ve diğer kulüpler de A Milli Futbol Takımı için paylaşımlarda bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu da A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yaptığı paylaşımla Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

TBF'den yapılan paylaşımda "2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'mızı tebrik ederiz." denildi.