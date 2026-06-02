A Milli Takım, ABD'ye gitti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesinde son hazırlıklarını yapmak üzere ABD'ye gitti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli futbolcuları İstanbul Havalimanı'nda uğurladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesinde son hazırlıklarını yapmak üzere ABD'ye gitti. İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan Milliler, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla ABD'nin Fort Lauderdale kentine hareket etti.

Bakan Bak, milli futbolcuları uğurladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da ay-yıldızlı ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye uğurladı. Milli futbolculara başarılar dileyen Bakan Bak, "İnşallah yolun sonu final olur" temennisinde bulundu.

2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D Grubu'nda bulunan Ay-Yıldızlılar, turnuva hazırlıkları çerçevesinde son maçını 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
