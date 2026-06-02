Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'ye gitti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlık kampı için ABD'ye hareket etti. Milliler, Venezuela ile hazırlık maçı yapacak, ardından Avustralya ile ilk grup maçına çıkacak.

Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye hareket etti. Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek milli takım, sonrasında Miami'ye geçecek.

ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00 BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
