A Milli Erkek Voleybol Takımı Ukrayna'yı mağlup ederek finale yükseldi
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi. Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.
Salon: Aspire
Hakemler: Juan Rivera (Porto Riko), Mirko Jankovic (Sırbistan)
Türkiye: Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Burutay Subaşı, Arslan Ekşi, (Berkay Bayraktar, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Mert Matiç)
Ukrayna : Kovalov, Teryomenko, Synytsia, Plotnyskyi, Semeniuk, Tupchii, (Boyko, Shchurov, Kanaiev, Yevstratov, Kisiliuk, Shchurov, Poluian)
Setler: 18-25, 25-23, 25-17, 19-25, 15-13
Süre: 125 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda yarı final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.
Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar-Şili maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da finalde karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.