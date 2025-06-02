A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'ya Mağlup Oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL hazırlıkları kapsamında oynadığı ikinci maçta Slovenya'ya 3-2 yenildi. Takım, VNL'in ilk haftasında Çin, Sırbistan, Hollanda ve Polonya ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL (Milletler Ligi) hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Uğur Ateş, Sadettin Kıral
Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Kaan, Beytullah (L) (Ahmet, Vahit Emre, Mirza, Yiğit, Gökçen)
Slovenya: Mozic, Kozamernik, Mujanovic, Marovt, Stalekar, Najdic, Kovacic (L) (Stern, Planinsic, Bracko, Vincic, Okroglic, Z.Stern, Urnaut, Krzic)
Setler: 21-25, 25-23, 25-21, 22-25, 13-15
Süre: 2 saat 5 dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ilk haftasında 11-15 Haziran tarihlerinde Çin'in Xi'an kentinde Çin, Sırbistan, Hollanda ve Polonya ile mücadele edecek.
Millilerin ilk haftadaki maç programı şöyle:
11 Haziran Çarşamba
15.30 Sırbistan-Türkiye
13 Haziran Cuma
15.30 Hollanda-Türkiye
14 Haziran Cumartesi
14.00 Türkiye-Polonya
15 Haziran Pazar
10.00 Çin-Türkiye - İSTANBUL