A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya ile Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacak

2023 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda orta oyuncu Faik Samet Güneş, "Onlarla çok maç oynadığımız için artık tanıyoruz. Seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor. Umarım turu geçen taraf biz oluruz" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulunan 30 yaşındaki oyuncu, "Grubumuzu dördüncü olarak tamamlayarak Slovenya ile eşleştik. Son 16 turundaki maçımız için dün Varna'ya geldik. Avrupa'nın en önemli takımlarından, gümüş madalya sahibi Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacağımıza inanıyoruz. Büyük bir çekişmeye sahne olacak. Toplantılarımız, antrenmanlarımız, hazırlıklarımız sürüyor. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz, onları iyi tanıyan bir hocamız var. Onlarla çok maç oynadığımız için artık tanıyoruz. Seyir zevki yüksek bir maç bizi bekliyor. Umarım turu geçen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

'Filenin Efeleri' son 16 turunda 9 Eylül Cumartesi günü saat 17.30'da Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Palace of Culture and Sports'ta Slovenya ile karşı karşıya gelecek.