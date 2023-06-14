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A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'i Mağlup Ederek Dörtlü Finale Yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'i Mağlup Ederek Dörtlü Finale Yükseldi

Spor Haberleri

A Milli Erkek Voleybol Takımı, beşinci maçında sahasında Portekiz'i 3-1 mağlup ederek adını dörtlü finale yazdırdı. Milliler, gruptaki altıncı ve son karşılaşmasında cumartesi günü saat 17.00'de Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Danimarka'yı konuk edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, beşinci maçında sahasında Portekiz'i 3-1 mağlup ederek adını dörtlü finale yazdırdı. Milliler, gruptaki altıncı ve son karşılaşmasında cumartesi günü saat 17.00'de Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Danimarka'yı konuk edecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan), Ramazan Çevik (Türkiye)

Türkiye: Mert Matic, Adis, Efe, Faik Samet, Arslan, Yiğit, Volkan (L), Berkay (L) (Burutay, Mirza, Bedirhan)

Portekiz: Cveticanin, Tavares Rodrigues, Ferreira, Sinfronio, Pinto, Martins, Casas (L) (Neves, B.Cunho)

Setler: 23-25, 25-20, 25-21, 25-20

Süre: 121 dakika (28,28,31,34) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu voleybol Portekiz Spor Haberler

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