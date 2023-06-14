A Milli Erkek Voleybol Takımı Portekiz'i Mağlup Ederek Dörtlü Finale Yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, beşinci maçında sahasında Portekiz'i 3-1 mağlup ederek adını dörtlü finale yazdırdı. Milliler, gruptaki altıncı ve son karşılaşmasında cumartesi günü saat 17.00'de Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Danimarka'yı konuk edecek.