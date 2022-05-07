A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Altın Ligi'nin son şampiyonu ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda Portekiz ve Slovakya ile mücadele edecek. Milliler, Türkiye'deki karşılaşmalarını Elazığ ve Trabzon'da oynayacak.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

Başantrenör Nedim Özbey yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu şöyle:

Pasör: Arslan Ekşi (Ziraat Bankkart), Murat Yenipazar (Galatasaray HDI Sigorta)

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija (Piacenza), Oğuzhan Tarakçı (Altekma)

Smaçör: Burutay Subaşı (Arkas Spor), Baturalp Burak Güngör (Spor Toto), Efe Bayram (Halkbank), Yasin Aydın (Galatasaray HDI Sigorta), Yiğit Gülmezoğlu (Halkbank), Mirza Lagumdzija (Arkas Spor)

Orta oyuncu: Mert Matiç (Spor Toto), Vahit Emre Savaş (Galatasaray HDI Sigorta), Doğukan Ulu (Galatasaray HDI Sigorta), Bedirhan Bülbül (Ziraat Bankkart), Doğukan Ulu (Galatasaray HDI Sigorta), Faik Samed Güneş (Ziraat Bankkart)

Libero: Beytullah Hatipoğlu (Galatasaray HDI Sigorta), Caner Ergül (Halkbank), Volkan Döne (Halkbank).