A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası mücadelesi başlıyor

Türkiye, CEV 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu ilk maçında yarın Almanya ile karşılaşacak.

Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde D Grubu maçlarına ev sahipliği yapan BT Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, grupta ayrıca Fransa, İsviçre, ev sahibi Romanya ve Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekibin grup maçları programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Türkiye-Almanya

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Fransa-Türkiye

13 Eylül Pazar:

17.00 İsviçre-Türkiye

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Romanya-Türkiye

16 Eylül Çarşamba:

17.00 Türkiye-Letonya

Kadro:

Başantrenör Slobodan Kovac yönetimindeki Türkiye'nin kadrosu şöyle:

Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz

Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın.

Kaynak: AA