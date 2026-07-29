A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin’in Ningbo şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya’ya 3-0 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'in Ningbo şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.
Salon: Ningbo Beilun Spor ve Sanat Merkezi
Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Jae-Hyo Choi (Kore)
Slovenya: Urnaut,, Kozamernik, Planinsic, Mozic, Stalekar, Mujanovic, Okroglic (L) (Marovt, Bracko, Krzic, Sen)
Türkiye: Efe, Ahmet, Murat, Mirza, Bedirhan, Adis, Berkay (L) (Kaan, Hilmi, Samet, Ahmet Samet, Gökçen, Cafer)
Setler: 25-21, 35-33, 39-37
Süre: 121 dakika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı