A Milli Erkek Voleybol Takımı Hollanda ile Karşılaşıyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak. Maç, TSİ 15.30'da Qujiang Spor Kompleksi'nde başlayacak. Milliler, ilk maçlarında Sırbistan'a karşı yenilgi aldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ikinci maçında yarın Hollanda'yla karşılaşacak.
Millilerin Çin'in Şian kentinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk ayağı kapsamında Hollanda ile yapacağı karşılaşma, Qujiang Spor Kompleksi'nde TSİ 15.30'da başlayacak.
A Milli Takım, organizasyonun ilk karşılaşmasında Sırbistan'a 12-25, 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor