A Milli Erkek Voleybol Takımı FIPAV Kupası'nda Mücadele Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenecek FIPAV Kupası'na katılarak turnuvada 3 hazırlık maçı yapacak. Takım, 29-31 Ağustos tarihlerinde İtalya, Hollanda ve Almanya ile karşılaşacak.

Dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupası'na katılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi 29-31 Ağustos tarihlerinde, Torino kentinde 3 hazırlık maçına çıkacak.

Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 21.30'da İtalya, 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.00'de Hollanda, 31 Ağustos Pazar günü ise TSİ 16.00'da Almanya ile karşılaşacak.

Milli takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Libero: Beytullah Hatipoğlu, Berkay Bayraktar

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.