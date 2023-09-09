A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda elendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

SALON: Palace of Culture and Sports

HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan) Ilaria Vagni (İtalya)

TÜRKİYE: Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit, Vahit Emre, Arslan, Berkay (L) Volkan (L), (Kaan, Mert Matiç, Mirza, Efe)

SLOVENYA: Urnaut, Kozamernik, Mozic, Cebulj, Pajenk, Ropret, Kovacic (L) (Planinsic, Stern, Mujanovic)

SETLER: 25-20, 25-22, 21-25, 23-25, 13-15

SÜRE: 146 dakika (28',29',32',34',23')

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Bulgaristan'ın Varna şehrine oynanan mücadeleyi, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Denetleme Kurulu Üyesi Umut Bağlı da izledi.