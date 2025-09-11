Haberler

A Milli Erkek Tenis Takımı Davis Kupası için Sırbistan ile Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisi kapsamında yarın Sırbistan ile karşılaşacak. Maçlar Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Sırbistan ile karşılaşacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisi, yarın başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre maçlara, 12-13 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın Niş kentindeki Cair Spor Merkezi ev sahipliği yapacak.

Yankı Erel, Ergi Kırkın, Arda Azkara, Mert Naci Türker ve Koray Kırcı'dan oluşan Türkiye Milli Takımı, kadrosunda Miomir Kecmanovic, Hamad Medjedovic, Branko Djuric, Matej Sabanov ve Ivan Sabanov'un bulunduğu Sırbistan ile karşılaşacak.

Seride yarın teklerde Ergi Kırkın-Miomir Kecmanovic ve Yankı Erel-Hamad Medjedovic maçları oynanacak.

13 Eylül Cumartesi günü ise sırasıyla Arda Azkara ile Mert Naci Türker, Matej Sabanov-Ivan Sabanov çiftinin, Yankı Erel, Miomir Kecmanovic'in, Ergi Kırkın da Hamad Medjedovic'in karşısına çıkacak.

Sert kortta oynanacak seriyi kazanan takım, Davis Kupası Finalleri öncesindeki son aşama Davis Kupası Elemeleri'ne 2026'da katılmaya hak kazanacak. Kaybeden ekip ise Dünya Grubu 1'de kalabilmek için play-off oynayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
'Yemeğe siyanür kattım' deyip baltayla saldırdı, babası yüzüne kızgın yağ döktü

Aile faciası! "Yemeğe siyanür kattım" deyip baltayla saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.