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A Milli Erkek Tenis Takımı Davis Cup'ta İyi Başladı

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A Milli Erkek Tenis Takımı, Meksika ile oynadığı Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off ilk gününde iki galibiyet alarak 2-0 öne geçti. Ergi Kırkın ve Yankı Erel kazandıkları maçlarla takımın başarısına katkıda bulundular.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Meksika ile oynadığı Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarına iyi başladı.

TED Spor Kulübü Tesisleri ev sahipliğinde Brooks Brothers sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, açılış seramonisiyle başladı. İlk gün müsabakalarında milli tenisçiler Ergi Kırkın ve Yankı Erel korta çıktı.

Günün ilk karşılaşmasında Ergi Kırkın, 3 saat 33 dakika süren zorlu mücadelede rakibi Alex Hernandez'i 7-5, 5-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

Yankı Erel'in Rodrigo Pacheco Mendez ile karşı karşıya geldiği 2. mücadelede ise milli tenisçi, 1 saat 56 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek milli takım skorunu 2-0'a getirdi.

Organizasyonda yarın çiftler ve tekler müsabakaları oynanacak. İlk mücadelede Cem İlkel-Mert Naci Türker ikilisi, Daniel Moreno-Rodrigo Pacheco Mendez çiftiyle karşılaşacak. Diğer müsabakalarda ise Ergi Kırkın ile Rodrigo Pacheco Mendez, ardından Yankı Erel ile Alex Hernandez karşı karşıya gelecek.

Üç galibiyete ulaşan takım, Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükselecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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