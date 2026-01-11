Avrupa Sutopu Şampiyonası
A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Sutopu Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'ya 19-8 mağlup oldu. Milli takımın ikinci maçı 13 Ocak Salı günü Romanya ile olacak.
Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Takımı, ilk maçında İtalya'ya 19-8 mağlup oldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçında İtalya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 19-8 kaybetti.
Milli takım, gruptaki ikinci maçını 13 Ocak Salı günü Romanya ile yapacak.
