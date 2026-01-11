Haberler

Avrupa Sutopu Şampiyonası

Güncelleme:
A Milli Erkek Sutopu Takımı, Avrupa Sutopu Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'ya 19-8 mağlup oldu. Milli takımın ikinci maçı 13 Ocak Salı günü Romanya ile olacak.

Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Takımı, ilk maçında İtalya'ya 19-8 mağlup oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nda yer alan milli takım, ilk maçında İtalya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 19-8 kaybetti.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 13 Ocak Salı günü Romanya ile yapacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
