Hokey: Erkekler Salon Avrupa Şampiyonası
A Milli Erkek Hokey Takımı, Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'ndaki son maçında İrlanda'yı 4-3 mağlup etti. Bu galibiyetle milli takım, şampiyonayı 9. sırada tamamladı.
Heidelberg kentindeki SNP Dome Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini, Celal Aydın, Vakıf Can Kılınç, Volkan Başer ve Müslüm Elagöz attı.
İrlanda'nın gollerini ise Ross Canning (2) ve James Walker kaydetti.
Milli takım, şampiyonayı 9. sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor