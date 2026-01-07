Haberler

Hentbol: 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Turu

Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında Bulgaristan'ı 37-35 yenerek galibiyetle başladı. Maçın rövanşı ise 11 Ocak'ta Ordu'da oynanacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu ilk maçında Bulgaristan'ı 37-35 yendi.

Şumnu kentinde oynanan ve Rumen Doru Manea-Radu Iliescu hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 16-14 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Türkiye, karşılaşmayı da 37-35 kazandı.

Maçın rövanşı, 11 Ocak Pazar günü Ordu'da oynayacak.

Ay-yıldızlılar ön eleme turunu geçmesi durumunda 2028 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Haberler.com
