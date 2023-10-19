A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa ve dünya şampiyonası hedeflerini değerlendirdi

A Milli Erkek Hentbol Takımı??????? Başantrenörü Okan Halay, Avrupa ve dünya şampiyonasında yer almak için çok çalıştıklarını söyledi.

Başantrenör Halay ile milli hentbolcu Ali Emre Babacan, hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

Oyunculuk dönemimde iki kez bir gol averajla Avrupa şampiyonasının ucundan döndüklerini hatırlatan Halay, "Bir ilki başararak dünya ve Avrupa şampiyonasına gitmek istiyoruz. Kısa vadede 2025 Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz." dedi.

Milli takımın 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kıl payı kaçırdığını belirten Halay, şöyle devam etti:

"Bir galibiyet bizi 2024 Avrupa Şampiyonası'na götürebilirdi. Maalesef son iki maçta iyi oyun oynamamıza rağmen bunu başaramadık. Ancak takım anlamında çok büyük kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyorum. O maçların yansımasını bu dünya şampiyonasının elemelerinde göreceğiz. İyi bir oyuncu ekibiyle gerçekten yoğun çalışıyoruz. Kulüplerimizin çalışmalarının bu sene çok daha farklı olduğunu görüyoruz. Ligimizin kalitesinin de arttığını düşünüyorum. Ligin kalitesi arttıkça oyuncuların da kalitesi artacak bu da milli takım performansına yansıyacaktır. İnşallah dünya şampiyonası ilk eleme maçımız İtalya karşısında istediğimiz sonucu alırız."

Elemelerdeki rakipleri İtalya'nın da 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kıl payı kaybettiğini aktaran Halay, "İtalya takımı da gerçekten güçlü bir ekip, İtalya ile zor bir maç oynayacağız ama bu maça hazırız." dedi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun alt yapıda, tesislerde her türlü ihtiyaçları için gerekli bütün desteği sağladığını ifade eden Halay, "Bizim de onların bu beklentilerini karşılamak ve hedefe ulaşmak en büyük dileğimiz. Salonumuz da gerçekten mükemmel oldu. Bu salonda en son 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda maç oynandı. Burada antrenman yapmak çok güzel ve keyifli. İnşallah bunların karşılığını alacağız." şeklinde konuştu.

"Çok fazla çalışmamız lazım"

Halay, hentbolda Avrupa ülkeleriyle yarışabilmek için çok çalışmak gerektiğini vurgulayarak, "Bunun başka bir ifadesi olamaz. Özellikle kulüplerimizle çok fazla çalışmamız lazım. Oyuncularımız bunun bilincindeler. Bir haftalık, on günlük kamp dilimlerinde bazı alışkanlıkları değiştirmek kolay değil ama arkadaşlarımız çok özverili ve çok istekliler, inşallah emeklerimizin karşılığını alacağız." ifadelerini kullandı.

Bir Avrupa ve dünya şampiyonasına gidildiği zaman hentbola ülkedeki bakış açısının değişeceğini vurgulayan Halay, "Spesifik bir örnek verecek olursak A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, aldığı dereceyle beraber nerelere kadar geldiğini görüyoruz. Herkes gıptayla bakıyor ve onları tebrik ediyoruz. Aynı şeyleri bizim de yapmamamız için bir neden yok. İnşallah bu bizim için bir başlangıç olur. İlk hedefimiz bir büyük şampiyonaya katılabilmek." şeklinde görüş belirtti.

Ali Emre: "Kazanmak için mücadele edeceğiz"

Beykoz Belediyespor'dan milli takıma seçilen Ali Emre Babacan da "Hentbola babam sayesinde başladım. Babam aynı zamanda benim antrenörümdü. Lise birinci sınıfa geldiğimde hentbola başladım. 2 senedir Beykoz'da oynuyorum. Beykoz'da geçen sene şampiyon olduk. Süper kupayı kaçırdık ama bu sene de inşallah şampiyonluk olsun, Türkiye kupası olsun diğer kupaları almak istiyoruz" diye konuştu.

2025 Dünya Şampiyonası hedefleri için de Ali Emre, "Milli takım ile güzel bir kamp geçiriyorum, çok çalışıyoruz. İlk rakibimiz İtalya'ya da özel olarak çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyoruz." dedi.

Hentbolda örnek aldığı oyunculara yönelik de Ali Emre, "Milli takımda Baran (Nalbantoğlu) ağabeyi örnek alıyorum, bizim büyüğümüz. Dünya hentbolunda ise Elohim Prandi (Paris Saint-Germain) örnek aldığım bir oyuncu. Onlar gibi çok iyi oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Ali Emre, 2025 Dünya Şampiyonası'na katılmak için çok çalışacaklarını belirterek, "Eleme usulünde İtalya'yı yenebileceğimizi düşünüyorum. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Eleyip bir sonraki maça geçeceğiz." dedi.

Sporseverlerden salonu doldurmalarını istediklerini belirten Ali Emre, şöyle konuştu:

"Hem kulüp olarak hem de milli takım ile uluslararası bir kupayla Türkiye'ye gelip, geçit töreni tarzında olsun, şampiyonluk kutlaması olsun böyle bir kutlama yapmak istiyorum. Diğer bir hayalim de Avrupa'ya gitmiş en iyi Türk oyuncu olmak. En başarılı oyuncu olmak istiyorum. Büyük bir hedef bunun için çalışmaya devam edeceğim. Avrupa'da hentbolda en iyi ülke Almanya, orada oynamak istiyorum. Görkem Biçer, Doruk Pehlivan, Koray Ayar, Tolga Durmaz da Almanya'da oynuyorlar onları takip ediyorum. Orada ülkemizi temsil etmek de büyük bir onur."

A Milli Hentbol Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde İtalya ile ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya'da oynayacak.