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A Milli Erkek Futsal Takımı İtalya'ya 6-0 Mağlup Oldu

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Türkiye'de düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 mağlup oldu. Maçı Aziziye Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve milliler müsabakanın ilk yarısını 4-0 yenik kapattı. İkinci yarıda kalesinde iki gol daha gören milliler, karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Türkiye'de ilk defa Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 mağlup oldu.

Aziziye Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta milliler, müsabakanın ilk yarısını 4-0 yenik kapattı.

İkinci yarıda kalesinde iki gol daha gören milliler, karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrıldı.

Günün diğer mücadelelerinde ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0 (Hükmen), Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi.

Organizasyonda yarın Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı, saat 10.30'da Kenya ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Kış Olimpiyatları Türkiye Aziziye İtalya Spor Spor Güncel Haberler

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