A Milli Erkek Basketbol Takımı, Süper Kupa'da Üçüncü Oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa üçüncülük maçında Çekya'yı 79-65 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa üçüncülük maçında Çekya'yı 79-65 mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa üçüncülük maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Çekya, Almanya'nın Münih kentindeki SAP Garden'da karşı karşıya geldi. Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle parkede yer alan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 23-13 önde kapatırken, soyunma odasına da 41-29 önde girdi. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü periyodu 60-41 ile geçerken, karşılaşmayı da 79-65 kazanarak turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası kapsamında oynayacağı hazırlık maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
