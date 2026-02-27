FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Sırbistan: 78 Türkiye: 82
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan'ı 82-78 mağlup etti. Maçta etkili performans sergileyen Tarık Biberovic 22, Cedi Osman ise 16 sayı kaydetti.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Yohan Rosso, Martins Kozlovskis, Zdenko Tomasovic
Sırbistan: Nikola Kalinic 2, Dejan Davidovac 6, Luka Mitrovic 7, Jovan Novak 6, Dusan Ristic 3, Stefan Miljenovic
10, Nikola Tanaskovic 5, Stefan Momirov 3, Bogoljub Markovic 19, Arijan Lakic, Ognjen Dobric 17
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Türkiye : Sertaç Şanlı 6, Cedi Osman 16, Metecan Birsen, Berk Uğurlu 6, Tarık Biberovic 22, Onuralp Bitim 3, Yiğitcan Saybir, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer 7, Ömer Yurtseven 14
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 13-22
Devre: 31-46
3. Periyot: 54-57 - İSTANBUL