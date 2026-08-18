Haberler

Milliler Hamburg'da Kupa Peşinde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa için Almanya'ya gitti. Ergin Ataman yönetimindeki ekip, Hamburg'da Hırvatistan ile karşılaşacak; ardından Litvanya ve İzlanda ile Dünya Kupası eleme maçlarına çıkacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'ya katılmak üzere Almanya'ya gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre milliler, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde 2 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi.

İdmanın ardından ay-yıldızlılar, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'da mücadele etmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Almanya'nın Hamburg şehrine hareket etti.

Milli kafile, organizasyonun ardından İstanbul'a dönerek Litvanya ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

HT Spor ve S Sport'tan yayımlanacak özel turnuvanın maç programı şu şekilde:

21 Ağustos Cuma:

TSİ 18.45 Türkiye-Hırvatistan

22 Ağustos Cumartesi günü ise üçüncülük veya final karşılaşması oynanacak.

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur J Grubu'nda yer alan A Milli Takım, ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlılar, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü saat TSİ 22.30'da Reykjavik'te Laugardalshöll Arena'da İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Roberto Carlos Müslüman oldu

Fener'in efsanesi Müslüman oldu
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı
Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi
Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı

Galatasaray'la da anılan dünyaca ünlü yıldız isim, sahada yine bayıldı
Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti

Beklenen büyük buluşma gerçekleşti
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Restoranda kan donduran suikast! Kadın avukata kurşun yağdırdı
Yıllardır özlenen görüntü! Kadıköy bayram yerine döndü

Uzun yıllardır özlenen görüntü!