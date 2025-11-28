A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikincilik madalyasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak ikincilik elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, kazanılan madalyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i mağlup ettiği maçta millilere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrası teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi. Bu özel buluşmada, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliği madalyası, takım kaptanı ve oyuncuları tarafından Erdoğan'a takdim edildi. - İSTANBUL