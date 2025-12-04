Haberler

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldi

Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 11. basamağa yükseldi. 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri sonrası güncellenen sıralamada, takım 714,5 puan ile 1 basamak ilerleyerek 11. sıraya yerleşti. ABD, Almanya ve Sırbistan liderliği sürdürüyor.

FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.

Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Almanya ve Sırbistan takip etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu mücadelesine "2'de 2" galibiyetle başladı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
