A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 11. basamağa yükseldi. 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri sonrası güncellenen sıralamada, takım 714,5 puan ile 1 basamak ilerleyerek 11. sıraya yerleşti. ABD, Almanya ve Sırbistan liderliği sürdürüyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 11. basamağa yükseldi.
FIBA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri ilk maçlarının ardından dünya sıralaması güncellendi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 714,5 puanla 11. sıraya çıktı.
Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Almanya ve Sırbistan takip etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu mücadelesine "2'de 2" galibiyetle başladı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor