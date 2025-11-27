A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Wojciech Liszka, Lorenzo Baldini, Ritvars Helmsteins

TÜRKİYE: Şehmus Hazer 18, Yiğitcan Saybir 6, Sertaç Şanlı 14, Yiğit Arslan 3, Tarık Biberovic 20, Onuralp Bitim 5, Berk Uğurlu 3, Ercan Osmani 7, Kenan Sipahi 12, Ömer Faruk Yurtseven 5, Furkan Korkmaz, Erkan Yılmaz

BOSNA HERSEK: Alibegovic 18, Arslanagic 3, Ilic 1, Penava 11, Sulejmanovic 12, Maric 6, Vrabac 9, Castaneda 11, Simanic, Hrelja

1'İNCİ PERİYOT: 29-20

DEVRE: 46-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-58

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1'inci Tur C Grubu ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup etti. Ay-yıldızlılarda Tarık Biberovic 20, Şehmus Hazer 18 ve Sertaç Şanlı da kaydettiği 14 sayıyla galibiyette büyük rol oynayan isimler oldu. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında 30 Kasım Pazar günü İsviçre ile karşılaşacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AY-YILDIZLILARI YALNIZ BIRAKMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek'i konuk ettiği karşılaşmayı salondan takip etti. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yerinden izledi.