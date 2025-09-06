A Milli Erkek Basketbol Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç'i 85-79'luk skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da İsveç ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 42-37 geride tamamlayan milliler, müsabakayı 85-79'luk skorla kazandı ve çeyrek final biletini aldı. Karşılaşmada en skorer isim 24 sayıyla Alperen Şengün oldu.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya - Bosna Hersek maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Ariadna Chueca (İspanya), Boris Krejic (Slovenya)

Türkiye: Shane Larkin 10, Kenan Sipahi, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 14, Alperen Şengün 24, Şehmus Hazer 11, Furkan Korkmaz 5, Adem Bona 4, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven

Başantrenör: Ergin Ataman

İsveç: Victor Gaddefors 15, Melwin Pantzar 10, Pelle Larsson 15, Simon Birgander 14, Ludde Hakanson 16, Denzel Andersson 5, Tobias Borg, Adam Ramstedt 4, Alagie Barra Njie

Başantrenör: Mikko Riipinen

1. Periyot: 20-23 (İsveç lehine)

Devre: 37-42 (İsveç lehine)

3. Periyot: 53-48 (Türkiye lehine) - İSTANBUL