12 Dev Adam, Fransa'ya uzatmada mağlup oldu Spor Haberleri A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda karşılaştığı Fransa'ya 87-86'lık skorla mağlup oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda karşılaştığı Fransa'ya 87-86'lık skorla mağlup oldu. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Arena Berlin'de karşı karşıya geldiği Fransa'ya 87-86'lık skorla yenildi. Ay-yıldızlılar maça Buğrahan Tuncer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 43-35 geride kapatırken, normal süre ise 77-77 eşitlikle tamamlandı. A Milli Takım'da Buğrahan Tuncer 22, Furkan Korkmaz 18, Sertaç Şanlı 12 ve Cedi Osman 11 sayıyla katkı verdi. Fransa'da ise Rudy Gobert 20 sayıyla oynadı. Müsabakayı TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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