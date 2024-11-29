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A Milli Basketbol Takımı FIBA Sıralamasında 27. Sırada

A Milli Basketbol Takımı FIBA Sıralamasında 27. Sırada
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FIBA, erkekler dünya sıralamasını güncelleyerek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 27. sıradaki konumunu koruduğunu açıkladı. ABD liderliğini sürdürüyor.

FIBA erkekler dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27. sıradaki yerini korudu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtalararası kupa elemelerinin tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. ABD sıralamadaki liderliğini korurken, Sırbistan ikinci, Almanya ise üçüncü sırada yer aldı. FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'nde Macaristan'a karşı iki galibiyet alarak puanını 429'dan 437.4'e yükselten Türkiye'nin 27. sıradaki yeri değişmedi.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 10 sıra şöyle:

1 - ABD: 839 puan

2 - Sırbistan: 759.6 puan

3 - Almanya: 755.1 puan

4 - Fransa: 753 puan

5 - Kanada: 747.5 puan

6 - İspanya: 746.6 puan

7 - Avustralya: 733.2 puan

8 - Arjantin: 731.8 puan

9 - Letonya: 710.9 puan

10 - Litvanya: 701.3 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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