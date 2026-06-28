A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri hazırlıklarını sürdürdü /
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçlar öncesinde İstanbul'da antrenmanlarına devam ediyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile maçlarının hazırlıklarına bugün İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.
Ay-yıldızlı takım, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak. Mililer bu maçların hazırlıklarını Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Akatlar Spor Kompleksi'nde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık antrenman sürdürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı