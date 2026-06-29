A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde BJK Akatlar Spor Salonu'nda antrenman yaptı. İdmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TBF yöneticileri de takip etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Bosna Hersek ile 2 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre milliler, BJK Akatlar Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenman gerçekleştirdi.
İdmanı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, başkan vekili Harun Erdenay ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına yarın devam edecek.