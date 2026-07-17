Haberler

A Milli Ampute Futbol Takımı Samsun'da kamp yapıyor

A Milli Ampute Futbol Takımı Samsun'da kamp yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Samsun'da kamp yapıyor. Milli takım, yoğun antrenman programının yanı sıra şehrin doğal ve tarihi güzelliklerini gezerek moral depoluyor.

Türkiye A Milli Ampute Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarını Samsun'da sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Dünya Kupası hazırlıklarını Samsun'da sürdüren A Milli Ampute Futbol Takımı, kamp çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Delta Yaşam Kampı'nda konaklayan milliler, antrenman programına ara vererek Samsun'un doğal ve tarihi güzelliklerini Büyükşehir Belediyesi ile keşfetti.

Kamp programı kapsamında düzenlenen gezide milli takım hem moral depoladı hem de şehrin önemli turizm destinasyonlarını yakından tanıdı.

Samsun Tanıtım Merkezi'ni ziyaret eden milli takım, kentin öne çıkan destinasyonları, gastronomi değerleri ve alternatif turizm rotaları hakkında bilgi edindi.

Vezirköprü ilçesini ziyaret eden milli takım kafilesi, Şahinkaya Kanyonu'nu gezerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Bafra ilçesindeki Batık Minare'yi de ziyaret eden milli sporcular, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Kano etkinliğine katılan ay yıldızlılar, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yoğun kamp temposunun stresini atma imkanı buldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret eden A Milli Ampute Futbol Takımı, merkezde sunulan imkanları inceledi.

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

Babala TV'nin hesabına gelen parayı gören özel bankadan MASAK'a ihbar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı

Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Elinden aldı
Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem

Uzun kuyruklar oluşuyordu! Depozito İade Sistemi’nde yeni dönem
'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı

'Mardinli Marilyn Monroe' tutuklandı
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı’dan “Çocuk Koruma Kanunu” Açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı’dan “Çocuk Koruma Kanunu” Açıklaması
Okan Buruk'un Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic'e söyledikleri yeniden gündem oldu

Dünya Kupası finalini yönetecek Vincic'e söyledikleri gündem oldu
Neslihan Atagül'den samimi tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir

Neslihan Atagül'den tatil paylaşımları: Beni tanıyan iştahımı bilir
2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma: Olay abartıldı

2 yaşındaki çocuğa istismarla suçlanan bakıcıdan pişkin savunma