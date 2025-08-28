A Millî Basketbol Takımı Çekya ile Karşılaşıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 14.45'te başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Türkiye, gruptaki ilk maçında ev sahibi Letonya'ya 93-73 üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Çekya ise Portekiz'e 62-50 mağlup oldu.

A Grubu'ndaki diğer müsabakalarda saat 18.00'de Estonya ile Letonya karşı karşıya gelecek. Sırbistan ise saat 21.15'te Portekiz'in karşısına çıkacak.