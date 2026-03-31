FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri İkinci Turu kura çekimi gerçekleşti

A Kadın Milli Takımı, FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri İkinci Turu'nda Polonya, Karadağ ve İsrail ile aynı grupta yer aldı. İkinci turda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 2027 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

A Kadın Milli Takımı'nın FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri İkinci Turu'ndaki rakipleri gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu.

İsviçre'nin Mies kentindeki Basketbol Evi'nde gerçekleşen FIBA 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri İkinci Turu kura çekiminin ardından A Kadın Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu. Gerçekleştirilen kura çekimine 1. torbadan katılan A Kadın Milli Takımı, I Grubu'nda yer alırken, Polonya, Karadağ ve İsrail ile eşleşti.

İkinci turda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında Belçika, Finlandiya, İsveç ve Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Ev sahibi ülkeler organizasyona doğrudan katılım hakkına sahip olup, eleme turu karşılaşmalarını H Grubu'nda oynayacak.

Çekilen kura sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:

I Grubu: Türkiye, Polonya, Karadağ, İsrail

J Grubu: Hırvatistan, İspanya, Çekya, Bulgaristan

K Grubu: Letonya, İtalya, Slovenya, Avusturya

L Grubu: Slovakya, Sırbistan, Yunanistan, Hollanda

M Grubu: Ukrayna, Fransa, Büyük Britanya, Lüksemburg

N Grubu: Portekiz, Almanya, Macaristan, Danimarka - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
