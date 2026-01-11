Haberler

Sutopu Milli Sporcuları Avrupa Şampiyonası için hedeflerini anlattı

Güncelleme:
A Erkek Milli Sutopu Takımı, 10–25 Ocak 2026 tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na yönelik hedeflerini ve beklentilerini paylaştı. Sporcular, yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini vurguladı ve zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını ifade etti.

A Erkek Milli Sutopu Takımı'nda Avrupa Şampiyonası için milli oyuncular, hedeflerini ve beklentilerini paylaştı. Avrupa'nın en güçlü 16 takımı arasında yer alan ay-yıldızlı ekipte sporcular, Belgrad'da düzenlenen organizasyon için zorlu kamp sürecini geride bıraktıklarını vurguladı.

10–25 Ocak 2026 tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda Grup D'de İtalya, Romanya ve Slovakya ile karşılaşacak olan millilerde sporcular, turnuvaya hazır olduklarının altını çizdi.

Milli takım oyuncularından Mehmet Yutmaz, hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini belirterek, "Merhaba öncelikle bu geçtiğimiz hazırlık sürecinde çok yoğun çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Avrupa Şampiyonası'nda da hedef ve hayallerimiz doğrultusunda yapabileceğimiz en iyi sonuca ulaşmak istiyoruz. Rakiplerimizin hepsi zorlu. Elimizden gelenin en iyisini yapıp en iyi sonuçla bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

FATİH ACAR: ÇOK ZORLU MAÇLARIMIZ OLACAK

Fatih Acar ise kamp dönemine ve hedef maçlara dikkat çekerek, "Zorlu bir kamp sürecinden geçtik. Artık turnuva yaklaştı. Çok zorlu maçlarımız olacak. Özellikle Slovakya hedef maçımız diye düşünüyoruz. İyi çalıştık, iyi mücadele ettik, iyi kamp dönemi geçirdik. Umuyorum ki bu turnuvada elimizden gelen en iyisini yapıp hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz şeylere ulaşacağımızı düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

EGE KAHRAMAN: EN GÜZEL SONUÇLARI ALACAĞIZ

Takımın bir diğer ismi Ege Kahraman da turnuvaya hazır olduklarını belirterek, "Çok zorlu bir turnuva olacak diğer Avrupa Şampiyonaları'nda olduğu gibi. Bunun bilincindeyiz. Bol kamplı bol seyahatli bir program geçirdik buradan önce. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Artık şimdi performans göstermenin zamanı bizim için. Bütün maçları kazanma mantalitesi ile çıkıp umuyoruz en güzel sonuçları alacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
