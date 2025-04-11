A. Efes, Zalgiris Kaunas'ı Yenerek Play-Off'a Yükseldi

THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında A. Efes, konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 87-77'lik skorla yenerek play-off oynamayı garantiledi.

THY EuroLeague'de normal sezonun 34. ve son haftasında A. Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Her iki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan ilk periyotu Efes, 22-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyun üstünlüğünü eline geçiren Efes, devreyi 12 sayı farkla 49-37 galip bitirdi. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren mavi-beyazlılar, son çeyreğe 71-64 önde girdi. Dördüncü periyotun ilk bölümünde Zalgiris Kaunas farkı kapatsa da Efes, karşılaşmayı 87-77'lik skorla kazandı.

Efes'te 13'er sayıyla oynayan Shane Larkin ve Jordan Nwora galibiyetin mimarları olurken, Zalgiris'te Sylvain Francisco ile Edgaras Ulanovas'ın 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonucun ardından A. Efes, normal sezondaki 20. galibiyetini elde etti ve EuroLeague'de play-off oynamayı garantiledi.

Hakemler: Miguel Angel Perez, Uros Nikolic, Hugues Thepenier

A. Efes : Shane Larkin 13, Jordan Nwora 13, Elijah Bryant 7, Rolands Smits 11, Darius Thompson 9, Perry Dozier 11, Vincent Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani 10, Dan Oturu 7, Erkan Yılmaz, Derek Willis

Başantrenör: Luca Banchi

Zalgiris Kaunas: Mantas Juzenas, Isaiah Wong 10, Sylvain Francisco 12, Ignas Brazdeikis 11, Dovydas Giedraitis 2, Laurynas Birutis 10, Matthew Mitchell 4, Bryant Dunston 4, Brady Manek 2, Deividas Sirvydis 10, Edgaras Ulanovas 12

Başantrenör: Andrea Trinchieri

1. Periyot: 22-14 (A. Efes lehine)

Devre: 49-37 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 71-64 (A. Efes lehine) - İSTANBUL