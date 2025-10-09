A. Efes Euroleague'de Partizan'a Mağlup Oldu
Euroleague'in 3. haftasında A. Efes, Sırbistan deplasmanında Partizan'a 93-87 yenildi. Maç sonucu, partizanın 1. periyotta 31-24 önde olmasıyla başladı ve devre sonunda 55-43'lük avantajla devam etti.
Salon: Belgrad Arena
Hakemler: Emilio Perez, Saulius Racys, Amit Balak
Partizan: Isaac Bonga 18, Sterling Brown 24, Carlik Jones 10, Tyrique Jones 16, Jabari Parker 3, Dylan Osetkowski 10, Shake Milton 6, Duane Washington Jr. 6, Vanja Marinkovic, Aleksej Pokusevski
Başantrenör: Zeljko Obradovic
A. Efes: Ercan Osmani 21, Isaia Cordinier 24, Nick Weiler-Babb 9, PJ Dozier 4, Kai Jones, Shane Larkin 16, Jordan Loyd 6, George Papagiannis 2, Rolands Smits 2, Cole Swider 3, Şehmus Hazer
Başantrenör: Igor Kokoskov
1. Periyot: 31-24 (Partizan lehine)
Devre: 55-43 (Partizan lehine)
3. Periyot: 71-69 (Partizan lehine) - İSTANBUL