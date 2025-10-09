Haberler

A. Efes Euroleague'de Partizan'a Mağlup Oldu

Güncelleme:
Euroleague'in 3. haftasında A. Efes, Sırbistan deplasmanında Partizan'a 93-87 yenildi. Maç sonucu, partizanın 1. periyotta 31-24 önde olmasıyla başladı ve devre sonunda 55-43'lük avantajla devam etti.

Salon: Belgrad Arena

Hakemler: Emilio Perez, Saulius Racys, Amit Balak

Partizan: Isaac Bonga 18, Sterling Brown 24, Carlik Jones 10, Tyrique Jones 16, Jabari Parker 3, Dylan Osetkowski 10, Shake Milton 6, Duane Washington Jr. 6, Vanja Marinkovic, Aleksej Pokusevski

Başantrenör: Zeljko Obradovic

A. Efes: Ercan Osmani 21, Isaia Cordinier 24, Nick Weiler-Babb 9, PJ Dozier 4, Kai Jones, Shane Larkin 16, Jordan Loyd 6, George Papagiannis 2, Rolands Smits 2, Cole Swider 3, Şehmus Hazer

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 31-24 (Partizan lehine)

Devre: 55-43 (Partizan lehine)

3. Periyot: 71-69 (Partizan lehine) - İSTANBUL

